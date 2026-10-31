САЩ, Япония, Индия и Австралия настояват за защита на глобалните вериги за доставки

Външните министри на САЩ, Австралия, Индия и Япония се ангажираха да работят за изграждането на надеждни глобални вериги за доставки и предупредиха за икономически натиск чрез ограничения върху износа и непазарни практики. Това се посочва в съвместна декларация на четиристранния формат за сътрудничество КУАД, предаде Ройтерс.

В документа Китай не е споменат поименно, въпреки че декларацията беше публикувана на фона на засилената критика на Япония към Пекин заради ограниченията върху износа на критични природни изкопаеми.

Министрите потвърдиха подкрепата си за свободен и отворен Индо-тихоокеански регион и подчертаха значението на икономическата сигурност за глобалната стабилност и просперитет.

"Те изразиха сериозни опасения относно икономическия натиск, включително чрез произволни ограничения върху износа, както и непазарни политики и практики, които водят до свръхкапацитет, нарушаващ глобалните вериги за доставки в критични индустрии", се казва в декларацията.

В документа се подчертава и "абсолютната необходимост от защита и запазване на правото и свободата на свободно плаване в Ормузкия проток, Червено море и протока Баб ел Мандеб".

Срещата на КУАД се състоя малко преди заключителната сесия на външните министри от Г-20 в Атланта, в която участва и Китай. Домакин на пленарната сесия беше държавният секретар на САЩ Марко Рубио, а присъствието на руския външен министър Сергей Лавров отново открои разногласията между участниците във формата.

Канадският външен министър Анита Ананд заяви пред Ройтерс, че не би избрала да покани Лавров, но е използвала възможността за директен разговор с него относно руската инвазия в Украйна.

"Погледнах го право в очите и разкритикувах продължаващата незаконна инвазия на Русия в Украйна, отвличането на украински деца, нападенията срещу украински кораби в Черно море - всичко това е осъдително и противоречи на международното право и международното хуманитарно право", каза Ананд.

От своя страна Лавров заяви, че позицията на Москва по отношение на войната остава непроменена. Той посочи, че Русия не може да приеме Украйна като "военна заплаха за законните интереси на Руската федерация в сферата на сигурността".

Рубио изрази надежда, че срещата на външните министри ще подготви почвата за успешна среща на върха на Г-20 на 14 и 15 декември в голф-курорта "Дорал" край Маями, собственост на американския президент Доналд Тръмп.