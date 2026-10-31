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Велизар Шаламанов: България трябва да поиска консултации по член 4 на НАТО заради атаките в Черно море

Велизар Шаламанов: България трябва да поиска консултации по член 4 на НАТО заради атаките в Черно море
Снимка: БТА

Бившият министър на отбраната смята, че българските служби разполагат с информация за дрона, ударил кораба CONTSHIP JET, но политическото ръководство трябва да поеме отговорност за публичната реакция

Българското разузнаване вероятно разполага с ясна оценка за произхода на дрона, участвал в атаката срещу кораба CONTSHIP JET в българската икономическа зона на Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Убеден съм, че българското разузнаване в сътрудничество с НАТО и Украйна има много ясна оценка какъв е дронът и кога е изстрелян", коментира той.

Според Шаламанов срещу България се води информационна война, а атаките с неясен произход допринасят за нейното разпалване. По думите му информацията за дрона трябва да бъде обявена от премиера или президента след натиск от парламента.

"Срещу България се води информационна война и такъв тип атаки с необявени източници служат за нейното разпалване. За мен няма съмнения, че българското разузнаване знае какъв е дронът, но това може да го обявят само премиерът и президентът. Това трябва да стане чрез натиск от парламента обаче", заяви бившият министър.

Шаламанов отхвърли възможността ударът да е извършен от Великобритания. Той насочи вниманието към отношенията на България с Русия и Украйна и посочи, че основният проблем е в политическото вземане на решения.

"Само мога да кажа, че Русия обяви България за неприятелска страна, а с Украйна имаме споразумение за сигурност. Проблемът ни е във вземането на решение и поемането на отговорност, а не във военните и разузнаването".

Бившият министър коментира и липсата на действия от страна на властите за неутрализиране на дронове, насочени към търговски кораби. Според него причините са свързани със страха от Русия, влиянието на руската информационна война и недостатъчната подготовка за подобни ситуации.

"Спира ги страхът от Русия, несъзнателното участие на информационната война на Русия срещу България и липсата на достатъчно познания как се действа в такива ситуации", посочи Шаламанов.

Заради нарастващото напрежение в Черно море той смята, че България отдавна е трябвало да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

"Много отдавна България трябваше да потърси консултации по член 4", подчерта бившият министър. Той допълни, че е необходимо да бъдат приети правила за използване на сила, съобразени с международното право.

Шаламанов призова и за общи действия на европейско равнище заради икономическите последици от напрежението в региона.

"България, Румъния и Украйна търпят огромни икономически загуби, затова трябва да поискаме операция от Европейския съюз. А без тясно сътрудничество с Украйна рисковете за страната ни са много големи", заключи той.

 
 

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