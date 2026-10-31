Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

Фентанилът и продажбата на наркотици през социални мрежи и онлайн канали поставят все по-остри въпроси за сигурността и общественото здраве у нас. Екипът ни вече съобщи и за подобен тип канали и организирани престъпни групи онлайн във връзка с разследването на убийството на Ивана от Благоевград.

Съобщенията за смъртни случаи и разкритата лаборатория за фентанил в София това лято насочиха вниманието към промените на наркопазара и готовността на институциите да реагират. Какво стои зад тревожните новини, как работят съвместно отделите „Киберпрестъпления“ и „Наркотици“ в ГДБОП и защо противодействието изисква не само разследвания и арести, но и превенция и лечение — разговаряме с експерт по наркотиците с опит в работата на терен. Експертът, пожелал анонимност, е химик и дългогодишен експерт в ГДБОП, отдел "Наркотици". Завършва и академията на ФБР в САЩ. От скоро не е част от системата на МВР.

ТАРАЛЕЖ: Как е организиран пазарът на наркотици у нас към днешна дата? Съществуват ли все още големи престъпни структури, или бизнесът вече е раздробен между множество по-малки групи?

— По отношение на пазара на наркотици към момента може да се каже, че е фрагментиран по видове наркотици и на териториален принцип. Липсват строго йерархичните структури и т.нар. монополи, характерни за периода на Прехода в България. Това според мен е обусловено от няколко фактора: появата на НПВ/Нови психоактивни вещества, онлайн търговията, по-високата информираност и достъпност. Годишният доклад на МВР, Агенция „Митници“ и Националния фокусен център дават добра картина по този въпрос.

ТАРАЛЕЖ: Темата за фентанила стана водеща през последните месеци, има и смъртни случаи. Кои са най-големите заблуди, които тиражират управляващи и медии, и какво е най-важно да знаят хората? През август беше съобщено за разкрита лаборатория за фентанил в София. Какво означава това от оперативна гледна точка? Може ли да говорим за начало на местно производство и има ли риск България да се превърне в производствена база?

— Да. Разкритата нарколаборатория за производство на фентанил категорично показва, че България вече е на картата на държавите с възможност за собствено незаконно производство. Това означава, че са преодолени трудностите, свързани с доставка (набавяне) на прекурсори и пре-прекурсори, както и обучени (обикновено самообучени) лица с познания в областта на органичния синтез. Въпреки това мисля, че се преекспонират мащабите на разкритото и иззетото. Всичко идва от дозировката на фентанила и производните му, която е в милиграми. Във връзка с това е важно, когато се обявяват количества, да се прави разлика между синтезираната фентанилова субстанция с висока (напр. 70–80% чистота) и този фентанил, който е готов за улично разпространение и употреба. Разликата в количеството е в ХИЛЯДИ пъти, т.е. субстанцията трябва да бъде смесена и разредена хилядократно. Имам основания да мисля, че намерените и иззети количества фентанил в случая не са чиста субстанция.

В противен случай бихме се наредили до най-големите производители в света като Китай, а мащабите на показаната разкрита лаборатория с настолно оборудване не позволява подобно нещо. Същото е и капацитетът на лабораторията, за която се каза, че е между 6 и 10 кг фентанил дневно. Това е невъзможно, тъй като само единият от етапите на производството е над 12 ч. Т.е., както за много неща в областта на наркотиците, „дяволът е в детайлите“. В случая това са цифрите. Ако намереното и иззето наркотично вещество се съотнесе към процентното съдържание на чистия фентанил-субстанция, може да се установи произведеното колко е, а оттам и мащабът на лабораторията. „Разреждането“ на фентанила с помощни вещества (това важи и за други видове наркотици) не може да се нарече и не е част от производството, а е просто смесване. Не обичам подобни сравнения, но ако изядем 5 палачинки, не означава, че сме изяли 5 яйца, а още по-малко, че имаме 5 кокошки.

По отношение на смъртността при употребата на фентанил, то тя е висока. Особено при трансформация на наркопазара, свързана с преминаване от хероин на фентанил. Обикновено това е свързано с информираността на употребяващите и оттам с дозирането (предозирането). Това не е само в България. Този процес в много страни като балтийските и скандинавските, както и САЩ, се случи преди 10 и повече години. Разликата е в подготвеността на обществото и институциите, наличието и използване например на антидоти на опиатите, какъвто е налоксонът, и своевременната намеса. Тук мисля, че не сме подготвени. И да, абстиненцията е хубаво нещо, ако е първа стъпка към терапевтичен процес, но само когато е в терапевтично заведение и контролирана среда. Изземането от пазара на големи количества фентанил или прилагането на налоксон води до множество абстинентни зависими, но когато няма цялостна визия за последващи действия — терапия и лечение на зависимостта, това води до множество свързани с наркотици престъпления и смърт на улицата. Тук единствената алтернатива към момента са терапевтичните центрове за зависимости и по-добрата превенция, свързана с по-висока степен на информираност в обществото.

ТАРАЛЕЖ: Възможно ли е човек да си купи наркотик, представен като хероин или друго вещество, без да знае, че съдържа фентанил?

— Разбира се, че е възможно. Не само това, но е и често срещано. Психоактивни вещества (наркотици) със сходно действие често се заменят (заместват) с оглед цената и достъпността. Така например от доста години, след намаляване на достъпността на пазара на хероин, същият се замества и/или смесва с опиоиди с подобно действие, каквито са фентанилът и фентаниловите производни, кетаминът и др. При стимулантите това се прави с „дизайнерските“ катинони, добавени в амфетамина, метамфетамина и кокаина. Но за фентанил и производните му: знаем, че е 50–100 пъти по-потентен от хероина; може да се смесва с други психоактивни вещества, както и да се приема по различни начини; развива зависимост бързо (само след няколко приема). От това следва: рискът от предозиране (от незнание) е много голям; предозирането е с летален изход; различните видове фентанилови производни могат, освен да се инжектират, да се внасят в тялото чрез пушене, пиене, дори през кожата. Това го прави подходящ и за т.нар. „спайкинг“ — умишлено поставяне на наркотика в цигара, напитка или смесването му с друго вещество без знанието на приемащия.

ТАРАЛЕЖ: Според Вас, отделът за киберпрестъпления работи ли адекватно с колегите от „Наркотици“?

— По отношение на работата съвместно с отдела, който вече е дирекция „Киберпрестъпления“, и отдел „Наркотици“ в ГДБОП, работата е не само адекватна, но и на много високо ниво. Участвал съм първите съвместни успешни разследвания (2011–2020 г.), довели до арести и затваряне на магазините „Нирвана“ и други „спайс шопс“ в цялата страна, които продаваха свободно т.нар. „дизайнерски наркотици“. На родители и общество мога да кажа, че без подаване на сигнали и информация за този вид активност, каквото е онлайн търговията, няма как да се инициират разследвания, т.е. една работа не може да се свърши сама. Тук трябва да отбележим и капацитета, и добрата работа на Агенция „Митници“, тъй като във всички случаи на онлайн търговия се работи с пратки от и за България, където колегите са изключително добре подготвени и технически обезпечени.

ТАРАЛЕЖ: Представители на съдебната власт споменаха, че законодателството трябва да се актуализира за наркотиците. Какво трябва да се промени според Вас?

— Не знам какво се има предвид под актуализация на законодателството в областта на наркотиците и защо съдебната власт точно го иска. Ако се има предвид актуализация на списъците със забранени и контролирани субстанции на Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични, то това се прави постоянно. Малко известно е, че най-висшият орган, занимаващ се с проблемите на наркотиците, е Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ). Той се председателства от министъра на здравеопазването и в него са представени всички институции, имащи отношение към наркотиците и прекурсорите на наркотични вещества, в т.ч. българският съд и прокуратура. Там се предлагат на поставяне под контрол психоактивни вещества и нови такива, промени в Списъците, Закона за наркотичните вещества и прекурсорите, т.ч. се приема и отчита изпълнението на Националната стратегия.

Как става добавяне на ново психоактивно вещество в Списък I, II и III — с внасяне на предложение чрез председателя и секретаря на Съвета. На заседание на Съвета предоставя промяната за разглеждане от Експертния съвет — орган към Националния съвет, и след получаване и гласуване промените се предоставят на Министерски съвет с оглед изменение и допълнение на Наредбата. Колко често става това, зависи само от това колко често Съветът се събира и заседава. Към този момент не виждам проблеми в действащото законодателство. Дори в случаи на намиране и изземане на вещество, което не е класифицирано в България като наркотично, в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите е дефинирано понятието „аналог“ — вещество, което има сходна структура и сходно действие с известно вече наркотично такова. Последното се доказва в хода на съдебното дело от експерти и направени експертизи.

ТАРАЛЕЖ: България има нова национална стратегия за борба с наркотиците за периода 2026–2030 г. От гледна точка на човек, работил на терен, какви конкретни мерки трябва да съдържа тя, за да не остане само документ?

— Националната стратегия за борба с наркотиците 2026–2030 г. е политически документ, който е развит около двата основни стълба „намаляване на търсенето“ и „намаляване на предлагането“ съгласно с Европейската стратегия, международните договори и практики, по които България е страна. Както е заложено в преамбюла на Стратегията, тя насочва и координира усилията на институциите и обществото към постигане на постигането на определените в нея цели, систематизира визия, принципи, стратегически дейности и цели и определя политиката на държавата в областта на борбата с наркотиците. България има Национална стратегия, откакто се помня.

Практическата полза и смисъл от Стратегията, както и приетите към нея План за действие и Финансова обосновка не са ориентирани конкретно към работата „на терен“, а към създаване, поддържане и финансиране на институции и организации, които я осъществяват. Особено важна е за за финансирането на организации от стълба „намаляване на търсенето“ — това са такива, които осъществяват превенция и лечение на национално и местно ниво. В условия на криза, рязане на бюджети, съкращения, какъвто е сегашният момент, Стратегията извежда проблема с наркотиците като приоритетен и е добро основание да не се провеждат политики в ущърб на проблема „наркотици“.