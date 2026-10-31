Повече протеин без скъпи добавки: 10 храни за ежедневното меню

Протеинът присъства в редица храни, които консумираме ежедневно, но често подценяваме значението му за организма. Освен че е необходим за нормалното функциониране на мускулите, той участва в множество процеси, свързани с растежа, възстановяването и поддържането на клетките. За да си осигурим достатъчен прием, не е задължително да разчитаме на скъпи продукти или хранителни добавки - много обикновени храни са добър източник на протеин.

Сред млечните продукти с високо съдържание на протеин се открояват скирът, киселото мляко, изварата и котидж сиренето. На всеки 100 грама скир се падат средно 9-12 грама протеин в зависимост от конкретния продукт. При киселото мляко количеството също варира, като специалните високопротеинови варианти осигуряват повече белтъчини от стандартните.

Тези продукти могат лесно да се включат в различни хранения през деня - от сутрешната закуска до леката вечеря. Съчетават се добре с плодове, ядки и овесени ядки. Изварата и котидж сиренето са подходящи както за директна консумация, така и за приготвяне на протеинови десерти, домашни разядки, смутита и печива. Котидж сиренето например съдържа приблизително 10-13 грама протеин на 100 грама продукт в зависимост от марката.

Освен млечните продукти, яйцата също са ценен източник на пълноценен протеин, тъй като осигуряват всички незаменими аминокиселини, от които организмът се нуждае. В зависимост от размера си едно яйце съдържа около 6-7 грама белтъчини. Те могат да бъдат част от разнообразни ястия, включително омлети и салати, както и да се консумират самостоятелно.

Друг достъпен източник на белтъчини е пилешкото месо, което заема важно място в балансираното хранене. Особено добър избор са пилешките гърди без кожа, които след термична обработка осигуряват приблизително 30-31 грама протеин на 100 грама. Възможностите за приготвянето им са разнообразни - печене във фурна, гриловане или запържване в тиган с малко мазнина. Така пилешкото месо може да се включи както в основни ястия, така и в салати и други комбинации със зеленчуци.

Сред храните с високо съдържание на белтъчини е и рибата тон, която е удобен вариант за бързо приготвяне на различни ястия. Консервираната риба например съдържа между 23 и 26 грама протеин на 100 грама отцедено количество, като стойностите варират според продукта. Тя може да бъде част от салати, пълнозърнести сандвичи или ястия с бобови култури. Важно е обаче в менюто да присъстват различни видове риба, тъй като концентрацията на живак в рибата тон варира в зависимост от вида.

За хората, които предпочитат растителни източници на белтъчини, подходящ избор е лещата. Освен приблизително 9 грама протеин на 100 грама сварен продукт, тя съдържа фибри, желязо и фолат. Може да се използва като основа за супи, зеленчукови ястия и салати, осигурявайки растителни белтъчини в ежедневното меню.

Към достъпните растителни източници на протеин се нареждат и бобът и нахутът. Освен белтъчини те съдържат и фибри, които подпомагат храносмилателната система и допринасят за по-продължително засищане. В 100 грама сварен боб се съдържат около 7-9 грама протеин, а при нахута стойностите са приблизително 8-9 грама. Двете бобови култури позволяват разнообразни кулинарни комбинации - от традиционни гозби до по-леки рецепти, включително зеленчукови пастети и разядки. Съчетаването им със зърнени храни допълва аминокиселинния профил на храненето.

Още една алтернатива на животинските източници на протеин е тофуто, което се произвежда от соя. Хранителният му състав зависи от консистенцията и начина на обработка, като количеството протеин варира между 8 и 17 грама на 100 грама продукт. Благодарение на неутралния си вкус тофуто лесно се съчетава с различни съставки. Може да се приготвя на тиган с малко мазнина, да се запича или да се включва в зеленчукови комбинации и супи. То е подходящо както за вегетарианско хранене, така и за разнообразяване на обичайното меню, предаде dariknews.bg.

Сред растителните храни, които допринасят за приема на протеин, е и овесът. В 100 грама сухи овесени ядки се съдържат приблизително 13 грама от този хранителен елемент. Те могат да бъдат основа за питателна закуска, особено когато се комбинират с млечни продукти, ядки или пресни плодове.

Към тази група могат да се добавят и ядките и семената, сред които бадемите, фъстъците, тиквените семки и чиа семената. Освен белтъчини те осигуряват полезни мазнини и различни минерали. Тиквените семки се отличават с особено високо съдържание на протеин - около 25-30 грама на 100 грама. Поради високата им калоричност обаче е препоръчително да не се прекалява с количеството. Те могат да се използват като допълнение към различни ястия или като самостоятелна междинна закуска.

Количеството протеин, от което се нуждае организмът, не е еднакво за всички. То се определя от фактори като възраст, телесно тегло, степен на физическа активност и общо здравословно състояние. Като обща препоръка за здравите възрастни се посочват около 0,8 грама на килограм телесно тегло дневно. При хората, които спортуват редовно и са физически по-активни, необходимият прием може да бъде по-голям.

За балансирано хранене не е нужно да се придържаме към един конкретен продукт или задължително да използваме протеинови добавки. По-важно е ежедневното меню да предлага разнообразие от животински и растителни източници на белтъчини, разпределени между основните хранения.

Така например закуската може да включва яйца или овесени ядки с кисело мляко, обядът - пилешко месо или леща, а за следобедно хранене можем да изберем скир или котидж сирене. С подобни комбинации можем да осигурим разнообразен прием на протеин, без да променяме драстично хранителните си навици.