Трент пред завръщане във Висшата лига

Трент Александър-Арнолд може да напусне Реал Мадрид през следващото лято, пишат медиите в Англия.

Кандидат за подписа на английския национал е Челси.

Твърди се, че бранителят не е доволен от статута си при "белите", където почти не играе. Бившият играч на Ливърпул, който напусна „Анфийлд“ през 2025 г. в посока Мадрид, е изправен пред сериозна конкуренция за позицията на десен бек.

Според информацията в английските медии, Челси е готов да разгледа възможността за привличането на Александър-Арнолд, ако той стане достъпен на пазара.

Договорът на Трент с Реал Мадрид е до лятото на 2031 година. През този сезон той има 7 мача във всички турнири.