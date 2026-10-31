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Трент пред завръщане във Висшата лига

Трент пред завръщане във Висшата лига
AP/БТА

Челси следи ситуацията на защитника на Реал Мадрид

Трент Александър-Арнолд може да напусне Реал Мадрид през следващото лято, пишат медиите в Англия. 

Кандидат за подписа на английския национал е Челси. 

Твърди се, че бранителят не е доволен от статута си при "белите", където почти не играе. Бившият играч на Ливърпул, който напусна „Анфийлд“ през 2025 г. в посока Мадрид, е изправен пред сериозна конкуренция за позицията на десен бек.

Според информацията в английските медии, Челси е готов да разгледа възможността за привличането на Александър-Арнолд, ако той стане достъпен на пазара.

Договорът на Трент с Реал Мадрид е до лятото на 2031 година. През този сезон той има 7 мача във всички турнири. 

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