Трент пред завръщане във Висшата лига
Челси следи ситуацията на защитника на Реал Мадрид
Трент Александър-Арнолд може да напусне Реал Мадрид през следващото лято, пишат медиите в Англия.
Кандидат за подписа на английския национал е Челси.
Твърди се, че бранителят не е доволен от статута си при "белите", където почти не играе. Бившият играч на Ливърпул, който напусна „Анфийлд“ през 2025 г. в посока Мадрид, е изправен пред сериозна конкуренция за позицията на десен бек.
Според информацията в английските медии, Челси е готов да разгледа възможността за привличането на Александър-Арнолд, ако той стане достъпен на пазара.
Договорът на Трент с Реал Мадрид е до лятото на 2031 година. През този сезон той има 7 мача във всички турнири.