„Будни да изберем призванието си“ събира млади специалисти в Ямбол на 1 ноември

На 1 ноември в Ямбол шестима млади професионалисти от различни сфери ще споделят практическия си опит с участниците в младежката среща от инициативата „Будни да изберем призванието си“. Събитието е посветено на Деня на народните будители и ще започне в 10:00 часа на ул. „Д-р Петър Брънеков“ № 10. Организатор е местното сдружение „Зубър“.

Участниците ще имат възможност да разговарят свободно с представители на шест професии - юрист, програмист, лекар, архитект, учител и дизайнер на видеоигри. Сред темите за обсъждане ще бъдат как да открият професионалното си призвание, с какви предизвикателства се сблъскват специалистите в ежедневната си работа и какви знания остават извън училищната програма.

Чрез личните истории на вече реализирали се професионалисти организаторите искат да дадат на младите хора възможност да опознаят различните кариерни пътища и реалната страна на професиите.

Сред младите специалисти, които ще се включат в срещата, са Моника Борисова-Атанасова, програмист в българска технологична компания, преподавателят по информационни технологии Димитър Шивачев, д-р Кирил Желев - токсиколог в две столични университетски многопрофилни болници, както и архитектът Изабел Тодорова, работеща по няколко независими проекта в България, Полша и Португалия. Пълният списък с участниците е публикуван на Фейсбук страницата на сдружението.

Срещата „Будни да изберем призванието си“ е част от поредицата събития, с които Ямбол ще отбележи 1 ноември. Наред с официалното честване, организирано от Общината, в програмата за Деня на народните будители са включени още литературният форум „Ямбол чете“, изложбата „Акварел“ на художника Цветан Казанджиев, традиционният ученически конкурс, обявен от Регионалния исторически музей, и редица други прояви.

Преди празника Община Ямбол награди над 100 деца и младежи, както и техните преподаватели, за постигнатите отличия в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси и фестивали, включени в календара на Министерството на образованието и науката.