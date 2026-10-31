49-годишен мъж е с фрактура на черепа след трудов инцидент на бензиностанция в Сливо поле

49-годишен мъж е пострадал при трудов инцидент на територията на бензиностанция в град Сливо поле. Той е получил фрактура на черепна кост, съобщават от МВР - Русе.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 вчера около 14:30 часа. На място е изпратен полицейски екип от районното управление в града.

При извършената проверка е установено, че инцидентът е възникнал по време на работа в търговския обект. Докато повдигал тежък капак на бетонна шахта в района на бензиностанцията, 49-годишният мъж е бил ударен.

Вследствие на удара мъжът е получил травма на главата, а медицинският преглед е установил счупване на черепна кост, пише Dunavmost.

На мястото на инцидента е извършен оглед от дежурна оперативна група, която трябва да изясни обстоятелствата и точния механизъм на трудовата злополука. Предстои да се провери и дали при извършването на дейността са спазени всички изисквания за безопасност.

По случая е образувано досъдебно производство в РУ - Сливо поле. Документирането на инцидента продължава под надзора на прокуратурата.