Полша поиска примирие в Черно море, Лавров обвини Шикорски в нарушаване на дипломатическите правила

Полският външен министър Радослав Шикорски призова за бързо постигане на прекратяване на огъня в Черно море, което да гарантира безопасното преминаване на корабите, превозващи зърно от Украйна и Русия. Това съобщава Ройтерс от срещата на външните министри на Г-20 в Атланта, САЩ.

"Подкрепих идеята да се предприемат бързи действия, защото хората в страните от Глобалния юг се нуждаят от това зърно", заяви Шикорски пред журналисти по време на двудневния форум.

По повод предложението за среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия полският министър подчерта, че Украйна трябва да бъде включена във всички дипломатически усилия за прекратяване на войната, която навлиза в петата си година. Според него Европа също разполага с "козове" и трябва да има място в преговорния процес.

Паралелно с това Шикорски съобщи, че САЩ са предложили Полша да стане постоянен член на Г-20, като Варшава активно работи за постигането на тази цел.

Идеята предизвика критики от руския външен министър Сергей Лавров, който определи поканата към Полша за участие във форума като контрапродуктивна. Според него тя противоречи на дипломатическата практика за постигане на консенсус при многостранни формати.

"Разбира се, това нарушава принципите на дипломацията, и особено на многостранната дипломация, при която участниците във форуми като Г-20 работят на основата на консенсус", заяви Лавров пред журналисти в кулоарите на срещата, цитиран от руските информационни агенции.

"Това се отнася както до дневния ред, така и до отправянето на покани към нови участници", добави той.

Руският външен министър заяви, че Полша не допринася за работата на форума и не покрива критериите за участие, тъй като икономиката ѝ не е достатъчно голяма. Лавров оспори и аргумента, че Варшава би могла да представлява Източна Европа, като посочи, че в Г-20 вече има достатъчно представители на НАТО и Европейския съюз.

Той отрече Москва да е оказвала натиск върху Вашингтон заради решението да покани полския външен министър в Атланта.

"Американците просто поканиха полския министър, той дойде и седна на мястото, което му беше отредено", цитират руските информационни агенции думите на Лавров.

Лавров отправи критики и към германския външен министър Йохан Вадефул заради позицията му относно общата снимка на участниците в срещата на Г-20. В крайна сметка организаторите отмениха снимката, след като малко преди началото ѝ Вадефул заяви, че "няма да има обща снимка, на която да се виждат нашите европейски партньори заедно с г-н Лавров".

Руският министър определи позицията на германския си колега като "дипломация на семейната снимка".

"Аз наричам това дипломация на семейната снимка", заяви Лавров.

"Ако най-важното за тях е как изглеждат на общата снимка и кой стои до тях, това казва всичко", допълни той.