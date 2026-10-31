Евродепутати обсъждат изпращането на военноморска мисия в Черно море

Евродепутати от Европейската народна партия (ЕНП) от Австрия, Германия и Полша пристигнаха във Варна, за да обсъдят сигурността в Черно море след нападенията с дронове срещу търговски плавателни съдове.

Посещението е организирано с участието на българските евродепутати Андрей Новаков и Емил Радев, които придружават европейската делегация.

Сред основните теми е възможността за изпращане на военноморска мисия в Черно море, чиято цел да бъде гарантирането на свободното и безопасно търговско корабоплаване.

Евродепутатите обсъждат и възможностите България и Румъния да получат финансова подкрепа чрез новосъздадения компенсаторен фонд за държавите, граничещи с Русия, Украйна и Беларус.

Във Варна пристигна и председателят на фонда Яцек Протас.

В рамките на визитата делегацията посети Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров", където се запозна с образователните програми и възможностите за подготовка на военноморски кадри.

Презентацията беше представена от началника на учебното заведение флотилен адмирал проф. Калин Калинов.

Посещението е част от обсъжданията за засилване на европейската подкрепа за сигурността в Черноморския регион на фона на нарастващите рискове за международното корабоплаване.