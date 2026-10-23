Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

Андрей Гюров отправи критики към премиера Румен Радев за реакцията на българските власти след заплахите за корабоплаването в Черно море. В публикация във Facebook той обвини Радев, че вместо да предприеме действия за защита на страната, влиза в конфликт с Европейския парламент и българските евродепутати.

"Защо, когато кораби край българския бряг са под заплаха, вие решавате да воювате с евродепутатите, а не да защитавате България?", попита Гюров.

По думите му 432-ма евродепутати са подкрепили засилването на защитата на корабоплаването край България, включително общи действия срещу опасни дронове, мерки за сигурността на пристанищата и европейска подкрепа за изпълнението им.

Гюров заяви, че реакцията на българските власти е закъсняла и че не е бил посочен отговорният за заплахите.

"Вашата реакция закъсня. Агресорът не беше назован, а вместо мерки за защита получихме конфликт с Европейския парламент и обвинения към българските евродепутати", посочи той.

Според кандидата за президент заплахите за корабоплаването имат пряко отражение върху българската икономика, тъй като могат да затруднят доставките, да увеличат транспортните разходи и да доведат до поскъпване на стоките.

"Хората не питат кой е спечелил политическия спор, а дали държавата ги пази", заяви Гюров.

Той подчерта, че защитата на националните интереси изисква сътрудничество с европейските партньори и конкретни действия, а не политически противопоставяния.

"Сигурността се защитава с действия, а не с обвинения", допълни той.

Гюров очерта и позицията си като кандидат за президент, като заяви, че ще настоява за навременна реакция и координация със съюзниците при възникване на заплахи за националната сигурност.

"Като президент ще настоявам за навременни действия, ясни отговори и работа със съюзниците, преди рискът да се превърне в криза", заяви той.

Според Гюров въпросът не е в разширяването на президентските правомощия, а в поемането на по-голяма отговорност за защитата на националните интереси.