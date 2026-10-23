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Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?
ФБ/Андрей Гюров

В публикация във Facebook кандидатът за президент разкритикува реакцията на властта след заплахите за корабоплаването край българския бряг

Андрей Гюров отправи критики към премиера Румен Радев за реакцията на българските власти след заплахите за корабоплаването в Черно море. В публикация във Facebook той обвини Радев, че вместо да предприеме действия за защита на страната, влиза в конфликт с Европейския парламент и българските евродепутати.

"Защо, когато кораби край българския бряг са под заплаха, вие решавате да воювате с евродепутатите, а не да защитавате България?", попита Гюров.

По думите му 432-ма евродепутати са подкрепили засилването на защитата на корабоплаването край България, включително общи действия срещу опасни дронове, мерки за сигурността на пристанищата и европейска подкрепа за изпълнението им.

Гюров заяви, че реакцията на българските власти е закъсняла и че не е бил посочен отговорният за заплахите.

"Вашата реакция закъсня. Агресорът не беше назован, а вместо мерки за защита получихме конфликт с Европейския парламент и обвинения към българските евродепутати", посочи той.

Според кандидата за президент заплахите за корабоплаването имат пряко отражение върху българската икономика, тъй като могат да затруднят доставките, да увеличат транспортните разходи и да доведат до поскъпване на стоките.

"Хората не питат кой е спечелил политическия спор, а дали държавата ги пази", заяви Гюров.

Той подчерта, че защитата на националните интереси изисква сътрудничество с европейските партньори и конкретни действия, а не политически противопоставяния.

"Сигурността се защитава с действия, а не с обвинения", допълни той.

Гюров очерта и позицията си като кандидат за президент, като заяви, че ще настоява за навременна реакция и координация със съюзниците при възникване на заплахи за националната сигурност.

"Като президент ще настоявам за навременни действия, ясни отговори и работа със съюзниците, преди рискът да се превърне в криза", заяви той.

Според Гюров въпросът не е в разширяването на президентските правомощия, а в поемането на по-голяма отговорност за защитата на националните интереси.

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