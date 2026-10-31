Тръмп планира депортацията на над 150 афганистанци, избягали от талибаните

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да депортира афганистански имигранти обратно в родината им, съобщава Ройтерс, позовавайки се на американски правителствен представител и правозащитни организации.

Според "Ню Йорк таймс" депортациите могат да засегнат над 150 души, като десетки афганистанци вече са задържани в щата Луизиана. Първият полет се очаква още в понеделник.

Много от застрашените от депортация са напуснали Афганистан след завръщането на талибаните на власт през 2021 г. Сред тях има и роднини на афганистанци, които са сътрудничили на американските въоръжени сили.

Правозащитни организации предупреждават, че връщането им в Афганистан може да ги изложи на сериозен риск от преследване от страна на талибанския режим.

Предвижда се депортациите да бъдат осъществени през Пакистан, тъй като Съединените щати нямат дипломатически отношения с управляващите в Кабул.

Президентът Доналд Тръмп защитава строгата си имиграционна политика с аргумента, че тя е необходима за гарантиране на вътрешната сигурност на страната.

От своя страна правозащитници настояват Конгресът да осигури временна закрила на афганистанците, които могат да бъдат изложени на опасност при завръщането си.