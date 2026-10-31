Тръмп планира депортацията на над 150 афганистанци, избягали от талибаните
Правозащитни организации предупреждават, че част от тях могат да бъдат изложени на преследване
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да депортира афганистански имигранти обратно в родината им, съобщава Ройтерс, позовавайки се на американски правителствен представител и правозащитни организации.
Според "Ню Йорк таймс" депортациите могат да засегнат над 150 души, като десетки афганистанци вече са задържани в щата Луизиана. Първият полет се очаква още в понеделник.
Много от застрашените от депортация са напуснали Афганистан след завръщането на талибаните на власт през 2021 г. Сред тях има и роднини на афганистанци, които са сътрудничили на американските въоръжени сили.
Правозащитни организации предупреждават, че връщането им в Афганистан може да ги изложи на сериозен риск от преследване от страна на талибанския режим.
Предвижда се депортациите да бъдат осъществени през Пакистан, тъй като Съединените щати нямат дипломатически отношения с управляващите в Кабул.
Президентът Доналд Тръмп защитава строгата си имиграционна политика с аргумента, че тя е необходима за гарантиране на вътрешната сигурност на страната.
От своя страна правозащитници настояват Конгресът да осигури временна закрила на афганистанците, които могат да бъдат изложени на опасност при завръщането си.