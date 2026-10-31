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Поколението Z излиза на протест в Германия: 150 000 души срещу военната служба

Поколението Z излиза на протест в Германия: 150 000 души срещу военната служба
АП/БТА

Младежите настояват за повече инвестиции в образованието и социалната сфера, а полицията предприема засилени мерки за сигурност

Десетки хиляди ученици и студенти се очаква да излязат на национални протести в Германия днес, 31 октомври, срещу плановете за връщане на задължителната военна служба, бюджетните съкращения и недостатъчното финансиране на образованието.

Около 150 000 души са заявили участие в демонстрациите, организирани от младежкото движение "GenZ regelt!" под мотото "Поколението Z поема контрола". Протести са планирани в близо 30 града, сред които Берлин, Франкфурт и Кьолн.

Сред основните искания на организаторите са увеличаване на средствата за училища и университети, осигуряване на достъпни жилища, по-добра социална защита и действия срещу климатичните промени.

Германските власти засилват мерките за сигурност заради опасения от провокации. Федералната полиция е затегнала граничния контрол, а службите съобщават за опити на радикални групи да се включат в демонстрациите.

В Берлин част от търговските обекти са укрепили витрините си със защитни плоскости. Началникът на столичната полиция Барбара Словик-Майзел обаче уточнява, че няма данни за подготвяни масови безредици.

Допълнително предизвикателство за органите на реда е съвпадането на протестите с празнуването на Хелоуин, което увеличава опасенията от употреба на пиротехника и вандалски прояви.

Организаторите заявяват, че младите хора се чувстват пренебрегнати от политическите решения, които според тях ще окажат дългосрочно влияние върху бъдещето им.

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