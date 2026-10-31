Акция "Зима" започва: Какви са изискванията за гумите и колко ще струва смяната им?

С наближаването на зимата шофьорите в България започват подготовката на автомобилите си за студените месеци. Сервизите отчитат, че цените за смяна и баланс на гуми остават на нивата от миналата година, въпреки преминаването към еврото.

Цената на новите гуми зависи от размера, производителя и класа им, като разликите между бюджетните и премиум моделите могат да бъдат значителни.

От 1 ноември започва традиционната акция "Зима" на Пътна полиция, която ще премине през три етапа. През първите десет дни проверките ще бъдат насочени към велосипедистите и водачите на електрически тротинетки. През второто десетдневие вниманието ще бъде върху пешеходците и поведението на шофьорите, а през третото – върху техническата изправност на автомобилите.

От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 милиметра, съгласно Закона за движение по пътищата.

Експертите препоръчват водачите да не отлагат посещението в сервиз, тъй като понижаването на температурите увеличава риска от загуба на сцепление.

Освен състоянието на гумите, шофьорите трябва да проверят фаровете, чистачките, акумулатора и нивото на антифриза, за да подготвят автомобилите си за зимните условия.