Внимание шофьори: От 1 ноември започва акция „Зима“ на „Пътна полиция“
От полицията напомнят, че от 15 ноември влиза в сила и изискването автомобилите да бъдат оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия
От 1 ноември започва традиционната акция „Зима“ на „Пътна полиция“.
В продължение на месец в цялата страна ще се извършват засилени проверки за безопасността на участниците в движението и техническата изправност на превозните средства.
Кампанията ще премине в три етапа - първоначално контролът ще бъде насочен към велосипедистите, тротинетките и превозните средства с животинска тяга.
През второто десетдневие акцентът ще бъде върху поведението на пешеходците и шофьорите, а в края на месеца – върху изправността на автомобилите, фаровете и гумите.
От полицията напомнят, че от 15 ноември влиза в сила и изискването автомобилите да бъдат оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия, или с протектор с дълбочина най-малко 4 милиметра.