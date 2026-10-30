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Ограничават движението на камиони над 12 тона по АМ „Хемус“

Ограничават движението на камиони над 12 тона по АМ „Хемус“
БТА

Органичението се въвежда заради ремонтните дейности на тунел „Топли дол“ и улеснение на трафика

Днес и в неделя 1-ви ноември временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала (АМ) „Хемус“ в участъка между 0 км при изхода на София и пътен възел „Ботевград“ (при 47-ми км). Промяната в движението е в сила за часовете от 15:00 до 21:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Органичението се въвежда заради ремонтните дейности на тунел „Топли дол“ и улеснение на трафика. 

По време на ограничението в петък алтернативният маршрут за моторни превозни средства над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще е през прохода „Петрохан“.

Същият обходен маршрут ще може да се ползва и в неделя за тежкотоварни камиони, пътуващи към София. В случай, че интензивността намалее „Пътна полиция“ ще започне пропускане на тежкотоварното движение и по-рано от определения краен срок. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение, повишаване на пропускливостта на трафика и пътната безопасност на всички пътуващи. 

За повишаване на безопасността на пътуващите в участъка на ремонта са предвидени още няколко дати, в които ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони.

В понеделник – 2 и 9 ноември, между 7:00 ч. и 9:00 ч., ще бъде спрян трафикът на камиони над 12 тона и в двете посоки.   

В петък – 6 ноември, в интервала от 15:00 ч. до 21:00 ч., ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София.

В неделя – 8 ноември, в периода между 14:00 ч. и 21:00 ч., ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 т., движещи се към София. 

От пътната агенция препоръчват камионите над 12 т да не преминават през Искърското дефиле, тъй като трафикът там се осъществява в една лента поради обрушване и укрепване на скални откоси.

Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел „Топли дол“, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни около 11 януари 2027 г. е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г, допълват от АПИ.

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