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Новият шеф на школата на Левски: Променяме методологията в клуба

Новият шеф на школата на Левски: Променяме методологията в клуба
levski.bg

"Веласкес беше повратната точка за назначението ми", каза Емилио Ларас

Шефът на школата на Левски Емилио Ларас коментира работата си на "Герена". Испанецът беше назначен на поста през лятото и сподели, че до момента е доволен от свършеното. Той добави, че се чувства „много комфортно и полезен“. 

Минаха четири месеца, откакто съм в Левски и досега съм много доволен както заради желанието на хората в клуба, така и заради спазването на насоките на методологията, която променяме. Усещането е, че всички работят заедно. Това е пътят напред и се надявам, че както с всичко останало, ще бъде дадено достатъчно време, за да се утвърдят нещата. Чувствам се много комфортно и полезен. На лично ниво се чувствам много адаптиран към града и вече живея с известна степен на нормалност", каза Ларас пред elperiodicodearagon.com

Той разкри, че треньорът на Левски Хулио Веласкес е замесен в пристигането му в София. Двамата са работили заедно в Сарагоса, където Ларас също е бил шеф на школата на испанския клуб.

"Веласкес беше повратна точка. Винаги съм се опитвал да помагам на всички треньори от първия отбор, които са били в Реал Сарагоса, като съм им бил на разположение. С Хулио не беше нищо повече или по-малко специално, отколкото с другите, но това лято той ми се обади, за да ми предложи тази работа, и ми се стори добра възможност също така да променя малко ролята си от резервна скамейка на мениджърска", сподели испанският специалист.

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