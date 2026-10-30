Новият шеф на школата на Левски: Променяме методологията в клуба

Шефът на школата на Левски Емилио Ларас коментира работата си на "Герена". Испанецът беше назначен на поста през лятото и сподели, че до момента е доволен от свършеното. Той добави, че се чувства „много комфортно и полезен“.

„Минаха четири месеца, откакто съм в Левски и досега съм много доволен както заради желанието на хората в клуба, така и заради спазването на насоките на методологията, която променяме. Усещането е, че всички работят заедно. Това е пътят напред и се надявам, че както с всичко останало, ще бъде дадено достатъчно време, за да се утвърдят нещата. Чувствам се много комфортно и полезен. На лично ниво се чувствам много адаптиран към града и вече живея с известна степен на нормалност", каза Ларас пред elperiodicodearagon.com.

Той разкри, че треньорът на Левски Хулио Веласкес е замесен в пристигането му в София. Двамата са работили заедно в Сарагоса, където Ларас също е бил шеф на школата на испанския клуб.

"Веласкес беше повратна точка. Винаги съм се опитвал да помагам на всички треньори от първия отбор, които са били в Реал Сарагоса, като съм им бил на разположение. С Хулио не беше нищо повече или по-малко специално, отколкото с другите, но това лято той ми се обади, за да ми предложи тази работа, и ми се стори добра възможност също така да променя малко ролята си от резервна скамейка на мениджърска", сподели испанският специалист.