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ЦИК не откри нарушение, но кабинетът премахва изказването на Радев за Йотова

ЦИК не откри нарушение, но кабинетът премахва изказването на Радев за Йотова
БТА

Решението идва след над 100 сигнала до ЦИК за евентуална предизборна агитация

Правителствената информационна служба ще премахне публикациите, свързани с изказването на премиера Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова, разпространени на интернет страницата на Министерския съвет и в профила на институцията в Meta. Това става ясно от официална позиция на службата, цитирана от БТА.

Решението е обявено, въпреки че Централната избирателна комисия (ЦИК) не е установила административно нарушение във връзка с изявлението на министър-председателя.

Случаят започва на 26 октомври, когато Радев изразява подкрепата си за Илияна Йотова след участието си в Софийския икономически форум, проведен в хотел „София Балкан Палас“. Изказването е направено по време на медиен брифинг и впоследствие е разпространено от правителствената пресслужба.

Публикуването на позицията чрез официалните комуникационни канали на Министерския съвет предизвиква над 100 сигнала до ЦИК за предполагаема предизборна агитация и използване на публичен административен ресурс.

След разглеждането на случая избирателната комисия не установява административно нарушение, но правителствената пресслужба обявява, че въпреки това ще премахне публикациите.

В официалната позиция се посочва, че щабът на Андрей Гюров и Георги Кандев продължава да смята, че премахването на материалите ще му помогне в предизборната кампания.

"Ще им окажем тази подкрепа“, заявяват от Правителствената информационна служба.

Така публикациите за изказването на премиера ще бъдат премахнати от официалните правителствени канали, независимо от решението на ЦИК, според което административно нарушение не е установено.

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