Черна статистика: 410 загинали по пътищата от началото на годината

Общо 410 души са загинали при пътнотранспортни произшествия в България от началото на 2026 година, показват актуалните данни на Министерството на вътрешните работи (МВР), публикувани на 30 октомври.

От началото на годината в страната са регистрирани 5738 тежки катастрофи, при които са пострадали 7111 души.

Статистиката показва и тревожна тенденция – загиналите по пътищата са с 45 повече в сравнение със същия период на 2025 година, сочат данните на вътрешното министерство.

Само през изминалото денонощие в страната са станали 15 тежки пътнотранспортни произшествия, при които двама души са загубили живота си, а 17 са били ранени, съобщава БТА, позовавайки се на МВР.

В София за последните 24 часа са регистрирани 33 леки катастрофи, при които няма загинали или пострадали.

Данните за октомври също показват сериозен брой пътни инциденти. От началото на месеца са отчетени 578 произшествия, при които 47 души са загинали, а 709 са били ранени.

Статистиката на МВР към 30 октомври показва, че въпреки усилията за ограничаване на пътния травматизъм броят на загиналите от началото на годината остава по-висок спрямо същия период на миналата година.