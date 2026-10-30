Трима загинали и 12 ранени при катастрофа на военен хеликоптер в Босна и Херцеговина

Трима души са загинали, а 12 са ранени при катастрофа на военен хеликоптер от италианския контингент на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР). Инцидентът е станал днес следобед в района на град Бръчко, в североизточната част на страната, съобщават местни медии и международни информационни агенции.

Информацията за жертвите е потвърдена от говорителя на Здравния център в Бръчко Салих Ибрахимбегович, цитиран от босненската агенция ФЕНА.

По думите му 12 пострадали са транспортирани до болница за оказване на медицинска помощ.

Според босненския информационен портал „Кликс“ всички загинали и ранени са италиански граждани. Един от пострадалите е в тежко състояние.

Хеликоптерът се разбил по време на рутинна операция

По информация на местните медии катастрофиралата машина е военнотранспортен хеликоптер CH-47 „Чинук“.

Мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина потвърди инцидента в официално съобщение, цитирано от Франс прес.

От ЕУФОР уточняват, че хеликоптерът се е разбил по време на рутинна операция в североизточната част на страната.

В съобщението се потвърждава за загинали и пострадали, но не се посочва точният им брой.

От мисията подчертават, че при катастрофата няма пострадали цивилни граждани и не са нанесени материални щети.

Италия потвърди, че машината е част от нейния контингент

Италианското министерство на отбраната потвърди, че катастрофиралият хеликоптер принадлежи на италианския военен контингент, участващ в мисията на ЕС в Босна и Херцеговина, предаде Ройтерс.

От ведомството обаче не предоставиха допълнителна информация за състоянието на членовете на екипажа.

Междувременно Федералната телевизия на Босна и Херцеговина разпространи кадри от мястото на инцидента, на които се виждат екипи на спешна помощ.

Към момента причините за катастрофата не са установени.

ЕУФОР е военна мисия на Европейския съюз, чиято основна задача е да подпомага поддържането на сигурността и стабилността в Босна и Херцеговина.