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Медицински хеликоптер е на катастрофата на Кресненското дефиле

Медицински хеликоптер е на катастрофата на Кресненското дефиле
Снимка: БТА

Пострадали са деца и млада жена

Медицински хеликоптер е излетял от площадката при тунел "Железница“ след катастрофата между два автомобила в Кресненското дефиле. Информацията е на агенция ФОКУС.

На мястото са изпратени три линейки от Благоевград, Симитли и Кресна. По първоначални данни при инцидента са пострадали петима души.

Сред пострадалите са две деца на 4 и 10 години и 36-годишна жена. Тримата са настанени в ортопедичното отделение на МБАЛ – Благоевград. По неофициална информация един от пострадалите е транспортиран с медицинския хеликоптер. Данни за състоянието на петия пострадал все още се очакват.

От полицията засега не съобщават допълнителни подробности за произшествието и състоянието на ранените.

Движението в района е спряно и в двете посоки, като са се образували дълги колони от автомобили.

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