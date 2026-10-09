Тежка катастрофа между Крън и Казанлък, има загинал

Тежка катастрофа с жертва е станала днес на път I-5 между Крън и Казанлък, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Сигналът за произшествието е получен в 10:22 часа.

По първоначална информация в катастрофата са участвали два автомобила. Има данни за един загинал човек. Към момента от полицията не съобщават подробности за самоличността на жертвата, както и дали при удара има други пострадали.

На мястото на инцидента са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед и изясняват причините и обстоятелствата около тежкия сблъсък.

Заради катастрофата движението по пътя между Крън и Казанлък е временно затворено. Шофьорите се пренасочват по обходен маршрут през село Енина.

Това е втора тежка катастрофа с жертви, за която се съобщава днес. По-рано стана ясно, че четирима младежи са загинали при сблъсък на пътя Плевен - Ясен.

При инцидента край Плевен лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в друга кола. Шофьорът на първия автомобил е тежко ранен, а двама негови спътници - момиче и момче на 20 години - са загинали. Водачът на втория автомобил, на 18 години, и неговият 21-годишен спътник също са починали на място.

Заради трагедията 9 октомври беше обявен за Ден на траур в община Плевен.

Разследването и на двата тежки пътни инцидента продължава.