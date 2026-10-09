Новини
Търси
Подкаст
Общество

Тежка катастрофа между Крън и Казанлък, има загинал

Тежка катастрофа между Крън и Казанлък, има загинал
БТА

Инцидентът е между два автомобила на път I-5, а движението в района е временно затворено

Тежка катастрофа с жертва е станала днес на път I-5 между Крън и Казанлък, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Сигналът за произшествието е получен в 10:22 часа.

По първоначална информация в катастрофата са участвали два автомобила. Има данни за един загинал човек. Към момента от полицията не съобщават подробности за самоличността на жертвата, както и дали при удара има други пострадали.

На мястото на инцидента са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед и изясняват причините и обстоятелствата около тежкия сблъсък.

Заради катастрофата движението по пътя между Крън и Казанлък е временно затворено. Шофьорите се пренасочват по обходен маршрут през село Енина.

Това е втора тежка катастрофа с жертви, за която се съобщава днес. По-рано стана ясно, че четирима младежи са загинали при сблъсък на пътя Плевен - Ясен.

При инцидента край Плевен лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в друга кола. Шофьорът на първия автомобил е тежко ранен, а двама негови спътници - момиче и момче на 20 години - са загинали. Водачът на втория автомобил, на 18 години, и неговият 21-годишен спътник също са починали на място.

Заради трагедията 9 октомври беше обявен за Ден на траур в община Плевен.

Разследването и на двата тежки пътни инцидента продължава.

Още по темата

Плевен е в траур след катастрофата с четирима загинали младежи

Плевен е в траур след катастрофата с четирима загинали младежи

Катастрофата с четири жертви - загиналите са на 18, 20 и 21 години

Катастрофата с четири жертви - загиналите са на 18, 20 и 21 години

Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен

Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен

5000 евро гаранция за шофьора, обвинен за смъртоносната катастрофа на "Тракия"

5000 евро гаранция за шофьора, обвинен за смъртоносната катастрофа на "Тракия"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа