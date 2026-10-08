5000 евро гаранция за шофьора, обвинен за смъртоносната катастрофа на "Тракия"

Окръжният съд в Сливен определи парична гаранция от 5000 евро за турски гражданин, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загина един човек, а други двама пострадаха.Решението е постановено на 5 октомври, съобщиха от съда.

Обвиняемият, посочен с инициали Б. Д., е управлявал тежкотоварен автомобил с ремарке. Според прокуратурата той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама.

Прокуратурата е протестирала определената мярка за неотклонение, потвърди говорителят на Окръжната прокуратура в Сливен Ваня Белева.

Според държавното обвинение съществува опасност турският гражданин да напусне България и да се укрие. Като аргументи се посочват и тежестта на предполагаемото престъпление, както и последиците от катастрофата.

Двамата пострадали продължават да бъдат в тежко състояние, уточни Белева.

Апелативният съд в Бургас ще разгледа протеста на 12 октомври, когато предстои да се произнесе по мярката за неотклонение.

Тежкият инцидент стана на 3 октомври в района на 266-ия километър на АМ "Тракия". При произшествието се сблъскаха товарен автомобил и три леки коли.

На място бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. В оказването на помощ на пострадалите се включи и медицински хеликоптер.

Направените проби за алкохол и наркотични вещества на водача на камиона са били отрицателни.

Назначена е автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на сблъсъка и причините за произшествието. Разследването продължава.