5000 евро гаранция за шофьора, обвинен за смъртоносната катастрофа на "Тракия"
Прокуратурата протестира решението заради риск от укриване, а Апелативният съд в Бургас ще разгледа делото на 12 октомври
Окръжният съд в Сливен определи парична гаранция от 5000 евро за турски гражданин, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загина един човек, а други двама пострадаха.Решението е постановено на 5 октомври, съобщиха от съда.
Обвиняемият, посочен с инициали Б. Д., е управлявал тежкотоварен автомобил с ремарке. Според прокуратурата той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама.
Прокуратурата е протестирала определената мярка за неотклонение, потвърди говорителят на Окръжната прокуратура в Сливен Ваня Белева.
Според държавното обвинение съществува опасност турският гражданин да напусне България и да се укрие. Като аргументи се посочват и тежестта на предполагаемото престъпление, както и последиците от катастрофата.
Двамата пострадали продължават да бъдат в тежко състояние, уточни Белева.
Апелативният съд в Бургас ще разгледа протеста на 12 октомври, когато предстои да се произнесе по мярката за неотклонение.
Тежкият инцидент стана на 3 октомври в района на 266-ия километър на АМ "Тракия". При произшествието се сблъскаха товарен автомобил и три леки коли.
На място бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. В оказването на помощ на пострадалите се включи и медицински хеликоптер.
Направените проби за алкохол и наркотични вещества на водача на камиона са били отрицателни.
Назначена е автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на сблъсъка и причините за произшествието. Разследването продължава.