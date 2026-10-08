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Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота
БТА

Лек автомобил навлязъл в насрещното и се ударил челно в камион, а пробите на двамата водачи за алкохол и наркотици са отрицателни

Двама души са с опасност за живота след тежката катастрофа на главния път Е-79 край Симитли, станала в сряда, 7 октомври. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал около 16:10 часа на пътя между Кресна и Симитли. По първоначални данни 52-годишен мъж от Перник, управлявал лек автомобил, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в товарен автомобил, шофиран от 53-годишен мъж от Самоков.

При сблъсъка са пострадали трима души от лекия автомобил. Двама от пътниците, на 51 и 27 години, са настанени в две болници в Благоевград с опасност за живота.

Водачът на автомобила също е ранен, като е получил фрактури на китката и коляното.

На двамата шофьори са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Всички проби са отрицателни, уточниха от полицията.

Заради произшествието вчера движението в района беше временно ограничено, като впоследствие беше възстановено.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да установи точните причини и обстоятелства около катастрофата.

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