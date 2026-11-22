Подкрепяните от Иран йеменски хути заявиха в неделя, че са провели военна операция срещу саудитската петролна рафинерия „Рабиг“ на западното крайбрежие на Червено море, предава Ройтерс.

Бунтовниците обявиха, че са постигнали пряко попадение, но към момента няма информация за евентуални щети, а саудитските власти не са коментирали случая.

В Рабиг се намира „Петро Рабиг“ (Petro Rabigh) – интегриран комплекс за нефтопреработка и нефтохимия, разработен съвместно от държавния гигант „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) и японската компания „Сумитомо Кемикъл“ (Sumitomo Chemical). Съоръжението е разположено на около 165 километра северно от град Джеда на брега на Червено море и разполага с достъп до дълбоководни пристанищни терминали за износ.

През последните месеци хутите многократно поемаха отговорност за атаки срещу саудитската енергийна инфраструктура, включително петролопровода „Изток–Запад“ и рафинериите в Джизан на юг и Рас Танура в Източната провинция. Досега Рияд не е потвърдил нито един от тези удари по свои рафинерии.

Подновяването на боевете, което започна през юли на фона на по-широката война на САЩ и Израел с Иран, доведе до превземането на нови територии от страна на хутите за сметка на международно признатото правителство на Йемен, както и до засилване на ракетните атаки и ударите с дронове срещу саудитски летища и енергийни обекти.

В отговор Саудитска Арабия също интензифицира въздушните си удари по позиции на хутите в подкрепа на своите йеменски съюзници.