Саудитска Арабия се подготвя за продължителна военна кампания срещу хутите в Йемен, която може да продължи и през следващата година. Рияд възнамерява да засили военните си усилия въпреки неуспехите на бойното поле и атаките на йеменските бунтовници на саудитска територия, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама западни представители, запознати с плановете на кралството.

Подновеният конфликт се превърна в най-активния фронт в по-широкото противопоставяне с Иран. Боевете са довели до хиляди убити и ранени и разселването на стотици хиляди хора в Йемен. Междувременно военните действия затрудняват и амбициите на Саудитска Арабия да привлече инвестиции извън петролния сектор и да се утвърди като домакин на международни събития.

Според западните представители саудитските власти планират кампанията да продължи до шест месеца. Целта е подкрепяните от Рияд йеменски сили да постигнат конкретни успехи на терен, преди да започнат евентуални преговори с хутите.

Трети източник, запознат със саудитските планове, също е потвърдил тази информация. По думите на тримата събеседници евентуално споразумение за прекратяване на по-мащабния конфликт с Иран би могло да доведе и до отслабване на бойните действия в Йемен.

Според третия източник в Рияд смятат, че американска военна подкрепа за настъпателните операции в Йемен би могла да промени хода на конфликта. Администрацията на президента Доналд Тръмп досега отказва да предостави такава помощ. Саудитските власти обаче вярват, че тя би позволила на съюзните им сили да постигнат набелязаните цели в рамките на седмици.

От саудитското външно министерство са отказали коментар по информацията.

Саудитска Арабия се включи във войната в Йемен през 2015 г., когато оглави арабска коалиция с цел възстановяване на международно признатото правителство, след като хутите превзеха столицата Сана и голяма част от страната. Конфликтът доведе до тежки загуби и продължителна патова ситуация, а през 2022 г. беше постигнато примирие, което се запази до лятото на тази година.

След подновяването на сраженията хутите установиха контрол над части от крайбрежието на Червено море и стратегическия проток Баб ел-Мандеб, изтласквайки подкрепяните от Саудитска Арабия сили. Те също така обградиха град Таиз, разположен в планинската част на страната над временната столица на правителството Аден.

Миналия месец йеменските правителствени сили предприеха контраофанзива и си върнаха позиции в района на пролива. През изминалия уикенд обаче те се оттеглиха, за да защитят Аден от настъплението на хусите. Това беше сериозен неуспех за съюзните на Рияд сили.

В момента саудитските и йеменските военни формирования се прегрупират. Приоритет е отбраната на Аден, като се обсъжда и пренасочване на офанзивата към източните фронтове, където съюзните сили са постигнали известен напредък или са успели да задържат позициите си, посочва един от западните представители.

В понеделник Саудитска Арабия обяви смяна на командващия коалицията, ръководена от кралството. Очаква се и правителството на Йемен да извърши промени във военното си ръководство.

Атаките достигат и до саудитска територия

Рияд се опитва да представя конфликта като вътрешен йеменски проблем, в който кралството подкрепя своите съюзници и се защитава от трансгранични нападения, без да се определя като пряка страна във войната.

Тази позиция обаче става все по-трудна за поддържане заради зачестилите атаки срещу саудитски градове. В отговор властите постепенно променят публичната си комуникация и предоставят повече информация за последиците от военните действия.

Миналата седмица атака на хутите нанесе сериозни щети на централата на държавната петролна компания Aramco в Рияд. Поредицата от смъртоносни удари срещу летището в столицата го държи затворено за повечето полети от октомври насам.

Военната обстановка доведе до отмяна или отлагане на редица престижни събития. Сред тях е водещата инвестиционна конференция Future Investment Initiative (FII). Отложена беше и Купата на Азия по футбол, която трябваше да се проведе през януари 2027 г., като новата дата е през декември същата година.

От миналия месец саудитските власти започнаха да публикуват редовни предупреждения преди очаквани нападения и по-подробни съобщения след тях. Това представлява промяна спрямо предишната практика да се предоставя ограничена информация за подобни инциденти.

Разпространението на изображения от последствията на атаките остава ограничено заради законови разпоредби, криминализиращи публикуването им. Въпреки това заместник-губернаторът на Рияд посети сградата на Aramco два дни след нападението, а държавните медии показаха нанесените щети.

Темата за войната все по-често присъства и в публичните религиозни послания. В Саудитска Арабия правителството определя темите на петъчните проповеди в джамиите, които обичайно са посветени на ежедневни и обществени въпроси.

Миналия петък конфликтът с хутите беше основна тема на проповед в една от големите джамии в Рияд. Имамът обеща на бойците „победа или мъченичество“ и отправи молитви за саудитските военнослужещи по южната граница на страната.