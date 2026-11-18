Проект за водоснабдяване на кв. „Филиповци“ ще се реализира до 2029 г. Той предвижда „Софийска вода“, част от "Веолия", фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и Столична община да работят за по-надежден достъп до вода за жителите на квартала, съобщиха от пресцентъра на Общината.

На 13 ноември кметът на София Васил Терзиев, районният кмет на „Люлин“ Георги Тодоров, регионалният директор на "Веолия" Франсоа Деберг и изпълнителният директор на ТСА Сара Перин подписаха споразумение за началото на проекта.

Проектът предвижда работа по две основни направления. Първото е съдействие за адресна регистрация на жителите и осигуряване на индивидуални водомери и партиди, така че потреблението да се отчита, а домакинствата да плащат сметките си по установения ред. Това направление ще се реализира съвместно със „Софийска вода“.

Второто направление е партньорство със Столична община за подпомагане на разработването и приемането на устройствен план за квартала. Според ТСА сега за първи път предстои да бъдат предприети реални действия за финансиране на регулационния план – ключова стъпка за бъдещи инфраструктурни инвестиции, разширяване на водоснабдителната мрежа и по-надежден достъп до вода в дългосрочен план.

Проблемите в квартала започват да се натрупват още в средата на миналия век. „Филиповци“ се обособява в края на 50-те години на ХХ век в резултат на държавната политика за изселване на ромските махали от централните части на града. Решение № 258 на Министерския съвет от 1958 г. предвижда изселването на ромите от района на Коньовица и около бул. „Александър Стамболийски“. Във „Филиповци“ са настанени семейства от бившата Татарли махала край булевардите „Константин Величков“ и „Александър Стамболийски“. Те получават жилища в около десет двуетажни общински сгради, предвидени като временно решение, отбелязват в прессъобщението.

Според данните от националното преброяване през 2021 г. регистрираните жители са около 2600, но по неофициални оценки реално пребиваващите са над 6000 души.

От десетилетия жителите на „Филиповци“ срещат административни и инфраструктурни пречки пред достъпа до вода, въпреки че в квартала има водопровод. Сред тях са липсата на актуален подробен устройствен план, недостатъчно развитата инфраструктура, липсата на строителна документация за много от жилищата и затруднения с адресната регистрация на част от жителите.

„За мен е важно стъпка по стъпка да се случва промяната и да подобрим живота на хората, които са всъщност най-уязвими“, заяви Терзиев.

По информация на „Софийска вода“ се наблюдават значителни загуби по мрежата. От дружеството обръщат внимание, че проблемът засяга не само домакинствата, тъй като липсата на индивидуално отчитане затруднява контрола върху потреблението и редовното плащане на услугата.