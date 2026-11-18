Новината на деня от тази сутрин е обещаната премия на Карлос Насар в размер на 110 000 евро за спечелената четвърта световна титла по вдигане на тежести и подобрените рекорди. Спортният министър Енчо Керязов определи премията като „безпрецедентна, връчвана някога на спортист от индивидуален спорт в България".

Карлос Насар получи премия от 110 000 евро за световната титла

Под безпрецедентна министърът вероятно има предвид сериозното финансово измерение, но всъщност това далеч не е най-голямата премия за български успех в индивидуален спорт. Само преди две години Карлос Насар получи 250 000 лева за олимпийската титла от Париж 2024. Същата сума получиха и другите ни шампиони от френската столица - Магомед Рамазанов и Семен Новиков в борбата.

Тогава Министерството на младежта и спорта (ММС) отпусна общо 1 794 000 лева за всички български олимпийци с челни класирания. Златният медал бе оценен на 250 000 лева, а сребърният - на 200 000 лева. Толкова получи Боряна Калейн, която завърши втора на многобоя в художествената гимнастика.

ММС раздаде и по 150 000 лева за бронзовите ни медалисти. Това бяха таекуондистката Кимия Ализаде, щангиста Божидар Андреев и боксьора Хавиер Ибанес. Имаше и парични бонуси за класиране между четвърто и осмо място, а там сумите започваха от 40 000 до 10 000 лева.