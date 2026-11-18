Министерството на младежта и спорта награди Карлос Насар с премия в размер на 110 000 евро за спечелената четвърта световна титла по вдигане на тежести. Феноменът от Червен бряг разби конкуренцията в китайския град Нинбо в категория до 95 кг и постави три рекорда по пътя към златния медал.

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Останалите ни щангисти се провалиха на турнира, а основната причина е плачевното финансово и адиминистративно състояние на родната федерация по вдигане на тежести. Насар отдавна се подготвя самостоятелно и със свой екип заради дългогодишните проблеми в този спорт у нас.

„Имам удоволствието да ви съобщя, че Министерството на младежта и спорта ще награди с парична премия Карлос Насар от 110 хиляди евро. 78 600 евро по наредба 5 за неговите световни титли и 33 200 евро за неговите изключителни постижения. Тук е важно да подчертая, че паричната премия е безпрецедентна, връчвана някога на спортист от индивидуален спорт в България“, заяви спортният министър Енчо Керязов.

Насар бе посрещнат тържествено в Министерски съвет от премиера Румен Радев и останалите министри, които ръкопляскаха на големия ни шампион.

„Искам първо да благодаря на господин премиера, че ме покани тук, пред вас. Благодаря и на министъра на спорта - Енчо Керязов, за наградата, която получавам и искам да благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че заедно с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести и ще завърша речта си с "Да живее България“, заяви Карлос Насар.