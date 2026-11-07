Федерацията по вдигане на тежести все още е блокирана

Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) все още е блокирана и чака финансиране от Министерството на младежта и спорта. Това заяви избраният за президент Асен Златев при посрещането на световния шампион Карлос Насар на летище „Васил Левски" в София.

Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

„По-спокоен съм, когато знам, че ще получим финансиране, но се надявам и вписването в Търговския регистър да стане по-бързо. Вече започнахме работа, но все още нямаме легитимност и не можем да подписваме документите, които трябва да текат по срокове", допълни президентът на БФВТ.

Административните и финансови проблеми във федерацията сериозно възпрепятстваха представянето на другите ни национали на световното в Китай. Ангел Русев, Дениз Данев и Христо Христов не успяха да запишат двубой в своите категории, а Иван Димов и Бояна Костадинова получиха контузии и изобщо не излязоха на подиума в Нинбо.

„Представянето на останалите състезатели е такова, каквото би следвало да се очаква, когато те 7-8 месеца, а може би и повече са били без заплати и е нямало какво да ядат и как да тренират нормално. Надявам се в скоро време да получим финансирането от Министерството на младежта и спорта", каза още Асен Златев.