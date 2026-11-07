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Мъж загина, блъснат от влак край Враца, движението в Северозападна България е затруднено

Мъж загина, блъснат от влак край Враца, движението в Северозападна България е затруднено
Pixabay

Тежкият инцидент е станал край село Моравица, а няколко влака се движат със значителни закъснения

Мъж загина на място, след като беше блъснат от пътнически влак край врачанското село Моравица рано тази сутрин. Инцидентът е станал, докато мъжът пресичал железопътната линия, съобщават от БДЖ.

По първоначална информация пострадалият е бил ударен от локомотива на влак, пътуващ в посока Видин. Машинистът забелязал мъжа в последния момент и не успял да предотврати сблъсъка.

На място са пристигнали медицински екипи и криминалисти, които са констатирали смъртта му.

Заради инцидента и започналото разследване движението на влаковете в Северозападна България е сериозно затруднено. Няколко композиции се движат със значителни закъснения.

Пътниците, пътуващи от Видин и Враца към Горна Оряховица и Варна, са транспортирани до близки гари, откъдето са продължили пътуването си с други влакове.

Обстоятелствата около трагичния инцидент се изясняват.

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