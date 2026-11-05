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Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК
ТАРАЛЕЖ

Инцидентът е станал по линия М2 в посока "Витоша". Пътниците съобщават за забавяне и липса на информация кога ще пристигне следващият влак

Дим и силна миризма на изгоряло са предизвикали притеснение сред пътниците в столичното метро. За случилото се на метростанция "НДК" по линия М2, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

По информация от мястото влакът е спрял на станцията, като се е усещала миризма на изгоряло и е бил забелязан дим.

Ситуацията е довела до забавяне на движението в посока "Витоша". Пътниците са останали на перона в очакване на следващия влак, без да разполагат с информация кога той ще пристигне.

На кадри от мястото се виждат спрялата мотриса, задимяване и множество хора на метростанцията.

По-късно влакът е потеглил, но към този момент не е било ясно кога движението ще се нормализира.

Причината за задимяването все още не е установена. Няма потвърдена информация за пострадали или за техническата неизправност, довела до ситуацията.

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