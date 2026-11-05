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16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка
БТА

Тийнейджърът повалил преподавателя пред учители, ученици и минувачи, след което бил задържан от полицията

След забележка за непристойно поведение в училищен автобус 16-годишен младеж нападнал 60-годишен учител пред професионална гимназия в Септември. Тийнейджърът го ударил с глава в лицето и го повалил на земята. Инцидентът е станал в ранния следобед на 4 ноември, съобщиха от полицията. Забележката била отправена от дежурен преподавател, който забелязал непристойното поведение на младежа в училищен автобус.

Младежът не бил ученик в гимназията, но пътувал в училищния автобус. След като дежурният преподавател му направил забележка за поведението и го помолил да слезе от превозното средство, 16-годишният реагирал агресивно. Той ударил учителя с глава в лицето, при което преподавателят паднал на земята.

Инцидентът се разиграл пред учители, ученици и случайни минувачи, станали свидетели на нападението.

По данни на полицията 16-годишният е от село Ковачево, община Септември, и учи в училище в Пазарджик.

След случилото се младежът е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Септември.

По случая е образувана преписка, която предстои да бъде внесена за разглеждане в Районната прокуратура в Пазарджик.

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