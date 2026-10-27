19-годишен мъж преби жена си в центъра на София

Полицаи задържаха мъж, нанесъл побой на жена си в центъра на София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът е станал в градинката край "Централна баня", близо до Регионалния исторически музей – София.

От столичната полиция посочиха, че патрул на Специализирани полицейски сили към СДВР, патрулиращ в района, е забелязал мъж, който нанася побой на жена си. Полицаите са се намесили и са неутрализирали мъжа, който не е искал да представи документ за самоличност и оказал яростна съпротива на униформените. След това мъжът е отведен в районното управление.

Той е 19-годишен, криминално проявен. Арестуван е за 24 часа.