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Българските институции следят в реално време движението на преобърнатия товарен кораб „Хорив“

Българските институции следят в реално време движението на преобърнатия товарен кораб „Хорив“
Pixabay

Георги Пеев и Димитър Стоянов проведоха среща, на която бяха съгласувани варианти за действие

Българските институции следят в реално време движението на преобърнатия товарен кораб „Хорив“ (Khoryv), който се очаква в следващото денонощие да навлезе в българската зона на отговорност, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС). 

Министърът и съобщенията Георги Пеев и министърът на отбраната Димитър Стоянов проведоха среща, на която бяха съгласувани варианти за действие, за да се гарантира сигурността на корабоплаването.

Движението на кораба се наблюдава непрекъснато, като информацията за развитието на ситуацията ще се актуализира своевременно. Ще бъдат издавани и регулярни известия до мореплавателите. Ще бъде изпратен и кораб на Военноморските сили за оглед на преобърнатия кораб, посочват МТС.

На 23 октомври корабът подаде сигнал за помощ след предполагаем удар от дрон на 13 морски мили от брега на румънския град Констанца. 

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