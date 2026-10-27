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Йотова: Най-важната задача за опонентите ни е да предизвикат нова политическа криза в страната

Йотова: Най-важната задача за опонентите ни е да предизвикат нова политическа криза в страната
БТА

Този сценарий очевидно много им харесва, каза тя

Най-важната задача за опонентите ни е да предизвикат нова политическа криза в страната, каза президентът Илияна Йотова във Велико Търново.

Само половин час, след като ЦИК обяви окончателните резултати от изборите, ние сме във Велико Търново, откъдето започва нашата победа, каза заяви още тя.

Във Велико Търново кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев се срещна със симпатизанти и граждани в залата на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Йотова подчерта, че тази зала е емблема на свободата, а Велико Търново е емблема на държавност през всичките почти 14 века история на България.

Ние искаме България на държавността, на законите, които са равни за всички, затова тръгваме оттук към победата и на втория тур на президентските избори, каза кандидатът за президент, цитирана от БТА.

Йотова подчерта, че най-важната задача за опонентите, подкрепени от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" е да предизвикат нова политическа криза в страната, да съборят правителството, да правят протести и да се върнат времената на множество служебни правителства за кратък период от време - за пет години, седем пъти избори за парламент.

"Този сценарий очевидно много им харесва и с посланията, които отправят, те искат да се върнем към тези времена", посочи Йотова.

На срещата присъства министър-председателят Румен Радев, народни представители от партия „Прогресивна България“, областният управител Марин Богомилов, членове на Инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

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