Съперник на Левски следи Бруно Фернандеш

Милан проявява интерес към полузащитника на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш и следи ситуацията около него преди зимния трансферен прозорец, съобщава Calciomercato.

Според информацията бъдещето на португалския национал на „Олд Трафорд“ е несигурно на фона на трудния период за „червените дяволи“. Фернандеш остана на резервната скамейка при домакинската загуба с 0:3 от Борнемут, след която отборът продължи серията си без победа.

Наставник на Милан е Рубен Аморим, който познава добре халфа от съвместната им работа в Манчестър Юнайтед. Португалският треньор би приветствал възможността отново да разчита на своя сънародник.

Евентуална сделка обаче изглежда трудна заради високата ѝ цена. Според италианските медии в договора на Фернандеш има откупна клауза за чуждестранни клубове на стойност близо 65 милиона евро, а възнаграждението му също би било сериозно препятствие за Милан.

Настоящият контракт на полузащитника изтича през лятото на 2027 година. Манчестър Юнайтед обаче разполага с опция да го удължи с още един сезон.

Милан е сред съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа. Италианският гранд трябва да гостува на „сините“ в София на 21 януари 2027 година.