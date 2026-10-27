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Цончо Ганев: Нито глас за Гюров, избирателите ни сами решават дали да подкрепят Йотова

Цончо Ганев: Нито глас за Гюров, избирателите ни сами решават дали да подкрепят Йотова
БТА

От "Възраждане" са категорични, че няма да подкрепят кандидата на ПП-ДБ на балотажа, но запазват резервите си и към Илияна Йотова

"Нито глас за Гюров!" Това заяви депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев пред Bulgaria ON AIR. Позицията му идва след като лидерът на партията Костадин Костадинов също обяви, че формацията няма да подкрепи Андрей Гюров на втория тур на президентските избори.

"Имаме не просто политически разминавания с ПП и ДБ, ние имаме диаметрално противоположни разбирания по отношение на това как трябва България да се развива", подчерта Ганев.

Той обвини ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ в политическо сближаване около кандидатурата на Гюров, като определи ситуацията като нова "сглобка".

По отношение на Илияна Йотова депутатът заяви, че тя не е потърсила подкрепата на "Възраждане" и че резервите на партията към нея остават.

"Вотът ще се раздели на 3 – една част ще подкрепят Йотова, ще има хора, които гласуват, че не подкрепят никого, една част от избирателите ще отидат за гъби", прогнозира Ганев.

Той подчерта, че партията не може да задължи симпатизантите си как да гласуват.

"Ние няма как да накараме никого как да гласува. Нямаме корпоративен вот, нито имаме крепостни селяни", посочи депутатът.

Ганев коментира и представянето на кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин, която остана трета на първия тур с 12,545% от гласовете.

По думите му партията отчита по-висок резултат спрямо предишните президентски избори и няма основания да настоява за касиране на вота.

Балотажът между Илияна Йотова и Андрей Гюров е насрочен за 1 ноември.

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