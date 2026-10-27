Радан Кънев: Лъсна договорка межу Радев и Костадинов

Лъсването на договорката между Радев и Костадинов е огромна червена лампа за всички българи, които вярват в силна, демократична и европейска България, коментира председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) Радан Кънев във Фейсбук.

По-рано днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви на пресконференция, че Андрей Гюров няма да получи нито един глас от партията. По думите му част от симпатизантите на партията ще дадат гласа си за Илияна Йотова на балотажа на президентските избори.

"Колкото логично, толкова глупаво и преди всичко - опасно за обществото ни. Липсва изненада. Договорката между Румен Радев и Костадинов стана ясна още вчера сутринта. А вероятно е далеч отпреди първия тур. Лъсването на тази договорка днес е огромна червена лампа за всички българи, които вярват в силна, демократична и европейска България", написа Радан Кънев.

"Неприкритият съюз между Радев и Костадинов означава, че и правителството, и президентът Йотова свалят “проевропейската” маска. А Костадинов сваля опозиционната, “антикорупционна” овча кожа. Преди всичко - този съюз задълбочава изолацията на страната, с всички рискове за сигурността ни. И съществено увеличава опасността от затъване в (пост)комунистически експерименти в икономиката и бюджета", посочва лидерът на ДСБ.

"Отделно - убеден съм, че избирателите на "Възраждане" са български граждани като всички други. С различни от моите убеждения по повечето въпроси, но същата степен на свободолюбие и независимост. Как ще гласуват те, не зависи от сделките между Радев, Костадинов и г-жа Йотова", допълва той.