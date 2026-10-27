Хванаха дрогиран шофьор в Лом

При проверка в Лом е установен шофьор, шофирал след употреба на наркотици. Той е задържан, а автомобилът му е иззет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Проверката е извършена в 15:20 часа вчера в центъра на Лом.

С техническо средство е установено, че 24-годишен мъж от град Козлодуй, шофиращ собствения си автомобил, управлява колата след употреба на амфетамин и метамфетамин. На шофьора е бил издаден талон за медицинско изследване, но той отказал да отиде в болница и да даде кръв, а приел показанията на техническото средство на полицията, предава БТА.

На шофьора са съставени четири акта, на място е направен оглед от полицейска група и е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

Ден преди този случай в Монтана беше иззет друг автомобил, чиито собственик управлявал с концентрация на алкохол в издишания въздух от 2,34 промила, при пределно допустима граница за шофиране от 0,50 промила.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че от август 2023 година, когато влязоха в сила законовите промени за конфискация на автомобил, ако шофьорът управлява след употреба на наркотици и/или на алкохол над 1,20 промила, в региона са иззети 158 моторни превозни средства. Повечето от тях са леки автомобили, а малка част са мотоциклети и селскостопански машини.