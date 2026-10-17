35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

Общо 35 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества, са установени през последното денонощие при специализирана полицейска операция в цялата страна. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В рамките на акцията са проверени 17 993 моторни превозни средства, като е извършен контрол на 20 009 водачи и пътници.

За установените нарушения са издадени 4497 фиша и са съставени 507 акта.

От заловените 26 водачи, употребили алкохол, 16 са шофирали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а останалите 10 са били с над 1,2 промила. Други трима шофьори са отказали да бъдат тествани.

Полицията е установила и деветима водачи, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Още четирима са отказали проверка.

Основен акцент на специализираната операция остава ограничаването на шофирането след употреба на алкохол и наркотици, както и установяването на неправоспособни водачи.