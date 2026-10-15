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Сигнали за натиск и полицейско насилие: ДПС поиска оставката на шефа на полицията в Кърджали

Сигнали за натиск и полицейско насилие: ДПС поиска оставката на шефа на полицията в Кърджали
БТА

От ДПС съобщиха за натиск върху граждани и случай на счупена ръка при задържане

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри призова вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърджали Щерьо Милчев. Тя отправи призива по време на брифинг в парламента, след като от партията изнесоха твърдения за репресии срещу хора, които по думите им „се страхуват да отидат до магазина“.

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов заяви, че към тях са се обърнали множество граждани, а „престъпната практика на конкретни служители в ОДМВР в Кърджали продължава“. По думите му бруталната агресия вероятно е превърната в начин на работа. Според ДПС ситуацията е повече от критична и е крайно време да се предприемат мерки.

От ДПС продължиха с информацията за случая на 21-годишния Никола Николов от Кърджали, чието семейство е подало сигнал за полицейско насилие.

"С тях продължават да търсят контакт различни хора, които правят опит да бъдат оттеглени техните жалби и сигнали", каза Стоянов. Той уточни, че наскоро познат на майката се е свързал с нея и я е уведомил, че Петромил Сотиров иска да разговаря с нея.

"Познатият на майката заявява, че това е човекът на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, с когото тя трябва да се срещне, за да се решат техните проблеми", посочи Стоянов.

От ДПС представиха и случай на 60-годишен трудноподвижен мъж, на когото е препоръчана смяна на коленните стави и чиято ръка, по твърденията им, е била счупена при задържане.

"Докато управлява собствения си автомобил и след като настъпил разделителната линия на пътното платно, той е спрян от автопатрул на ОДМВР - Кърждали от трима човека, поискани са му документи, след като има някаква размяна на реплики, колегите от полицията викат допълнителен екип от още трима човека. Непосредствено след това започва брутално извличане на този трудноподвижен човек от автомобила и в опита си за задържане от шестима служители на МВР, вероятно амбицирани от това, че задържат международен престъпник, му чупят ръката. Белезниците са поставени толкова силно, няма абсолютно никакво движение. Отиват в ЦСМП и медицинското лице казва: "Свалете белезниците или ги отпуснете". Полицаите не възприемат това. До сутринта в 7.30 с болки в ръката, никой не му обръща внимание, едва по-късно установяват, че ръката му е счупена при задържането", каза Калин Стоянов.

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