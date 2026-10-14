МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

Проверка за извършени документни измами и длъжностно престъпление при изграждането на младежки център в Кърджали извършва сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към Областната дирекция на МВР.

По случая е задържан 36-годишен мъж от дружеството, на което е възложено строителството на обекта.

По данни на полицията Община Кърджали е провела обществена поръчка, след която е подписан договор с изпълнител на стойност 3 738 983 евро без ДДС. От тази сума 1 933 120 евро са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост.

При преглед на документацията разследващите са установили, че голяма част от извършените строително-монтажни дейности са били фактурирани на цени, които според тях са значително по-високи от пазарните.

За част от работите цените са били над два пъти по-високи, а за други - над три пъти.

Събрани са и данни за извършени документни измами при фактурирането на строително-монтажните дейности.

Задържаният 36-годишен е свързан с фирмата изпълнител. Предстои да бъдат снети обяснения и от длъжностни лица, които имат отношение към провеждането и изпълнението на обществената поръчка.

От полицията посочват още, че през 2022 г. Община Кърджали е одобрила инвестиционен проект за изграждането на младежкия център на стойност 2 320 000 лв., а три години по-късно сумата по подписания договор за изпълнение е нараснала повече от три пъти.

За случая е уведомена Европейската прокуратура.

По информация на ОДМВР-Кърджали в региона в момента се проверяват над 40 обществени поръчки, като по пет от тях вече са образувани досъдебни производства.