Побои и домашно насилие в Кърджалийско: Петима са в ареста
Сред пострадалите са 53-годишна жена, нападната пред магазин, 21-годишен мъж и двама членове на едно семейство
Петима души са задържани след три отделни случая на физическо насилие в Кърджали и региона. Сред пострадалите са две жени и двама мъже, като полицията разследва както нападения на обществени места, така и случай на домашно насилие.
53-годишна жена е била пребита от трима души след скандал пред магазин в Кърджали. По данни на полицията в конфликта участвали двама мъже на 35 и 57 години и 26-годишна жена, които нанесли удари на пострадалата.
Тримата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е започната проверка за хулиганство, а причините за възникналия конфликт се изясняват.
При друг инцидент, станал сутринта на 11 октомври, 24-годишен мъж нападнал и ударил 21-годишен пред заведение в Кърджали.
Извършителят е задържан, а органите на реда проверяват случая за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди.
Домашно насилие е регистрирано и в село Звезделина, където семеен скандал прераснал във физическа агресия.
Според първоначалната информация 66-годишен мъж нанесъл удари на съпругата и сина си. Той е задържан за срок до 24 часа.
По случая е започната проверка за причиняване на телесни повреди в условията на домашно насилие.
Общо петима души са задържани при трите инцидента, като полицията продължава да изяснява обстоятелствата около всеки от тях.