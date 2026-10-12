Побои и домашно насилие в Кърджалийско: Петима са в ареста

Петима души са задържани след три отделни случая на физическо насилие в Кърджали и региона. Сред пострадалите са две жени и двама мъже, като полицията разследва както нападения на обществени места, така и случай на домашно насилие.

53-годишна жена е била пребита от трима души след скандал пред магазин в Кърджали. По данни на полицията в конфликта участвали двама мъже на 35 и 57 години и 26-годишна жена, които нанесли удари на пострадалата.

Тримата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е започната проверка за хулиганство, а причините за възникналия конфликт се изясняват.

При друг инцидент, станал сутринта на 11 октомври, 24-годишен мъж нападнал и ударил 21-годишен пред заведение в Кърджали.

Извършителят е задържан, а органите на реда проверяват случая за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди.

Домашно насилие е регистрирано и в село Звезделина, където семеен скандал прераснал във физическа агресия.

Според първоначалната информация 66-годишен мъж нанесъл удари на съпругата и сина си. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е започната проверка за причиняване на телесни повреди в условията на домашно насилие.

Общо петима души са задържани при трите инцидента, като полицията продължава да изяснява обстоятелствата около всеки от тях.