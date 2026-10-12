Задържаха мъж за домашно насилие в Старозагорско, хвърлял камъни по съпругата си

В старозагорското село Хан Аспарухово е задържан 45-годишен мъж за домашно насилие над 40-годишната си съпруга, съобщиха от ОДМВР - Стара Загора.

Сигналът е подаден на 9 октомври в 17:45 часа от 63-годишна жена. Според първоначалните данни мъжът хвърлял камъни по съпругата си в семейното жилище. При проверката полицейският екип установил, че той ѝ е нанесъл и удари.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а във връзка с чл. 130, ал. 2 от Наказателния кодекс.