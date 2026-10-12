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Фалшиви 100 евро в такси: Полицията разследва случай в Стара Загора

Фалшиви 100 евро в такси: Полицията разследва случай в Стара Загора
pixabay

63-годишният водач е подал сигнал в полицията, след като клиент заплатил пътуването с неистинска банкнота

Таксиметров шофьор в Стара Загора е получил фалшива банкнота от 100 евро като плащане за извършен превоз. За случая съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът е подаден на 10 октомври около 14:10 часа от 63-годишния водач, който съобщил, че по-рано същия ден клиент му е платил с неистински пари.

Според информацията, предоставена на полицията, около 12:15 часа мъж е пътувал с таксиметровия автомобил до адрес в Стара Загора. След приключване на курса той е заплатил услугата с банкнота с номинал 100 евро, за която впоследствие е установено, че е фалшива.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс, който се отнася до прокарването в обращение на неистински парични знаци.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за самоличността на клиента или дали той е знаел, че банкнотата е неистинска.

Разследването продължава.

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