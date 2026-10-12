Новини
Търси
Подкаст
Общество

Мъж е открит мъртъв с прободна рана в Стара Загора

Мъж е открит мъртъв с прободна рана в Стара Загора
БТА

За случая са задържани трима души

С прободна рана в областта на гърдите е намерен мъртъв 63-годишен мъж на улица в Стара Загора. Случаят е от 11 октомври, а за престъплението са задържани трима души, съобщиха от ОДМВР - Стара Загора.

В 16:10 часа на телефон 112 е получен сигнал от 40-годишен мъж, който съобщил за човек, паднал на тротоара. Пристигналите на място полицейски и медицински екипи констатирали смъртта на 63-годишния мъж.

Като предполагаем извършител е задържан 48-годишен мъж след проведени оперативно-издирвателни действия. Установена е и съпричастността към случая на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. И тримата са задържани за срок до 24 часа.

Разследването продължава в рамките на образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Още по темата

Въпреки заповед за защита: Мъж нападна бившата си и намушка друг

Въпреки заповед за защита: Мъж нападна бившата си и намушка друг

Маскирани мъже нападнаха жена късно вечерта в Павликени

Маскирани мъже нападнаха жена късно вечерта в Павликени

Полската полиция арестува тийнейджъри заради заплахи за нападения в училища

Полската полиция арестува тийнейджъри заради заплахи за нападения в училища

Непълнолетно момиче нанесе побой над съученичка пред столично училище

Непълнолетно момиче нанесе побой над съученичка пред столично училище

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка

София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка

Водещи

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

  • Току-що
Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

  • Преди 7 минути
ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

  • Преди 15 минути
Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

  • Преди 27 минути
Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

  • Преди 31 минути
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

  • Преди 44 минути
Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

  • Преди 44 минути
Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

  • Преди 59 минути
Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

  • Преди 1 час
Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

  • Преди 1 час