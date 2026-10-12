Мъж е открит мъртъв с прободна рана в Стара Загора

С прободна рана в областта на гърдите е намерен мъртъв 63-годишен мъж на улица в Стара Загора. Случаят е от 11 октомври, а за престъплението са задържани трима души, съобщиха от ОДМВР - Стара Загора.

В 16:10 часа на телефон 112 е получен сигнал от 40-годишен мъж, който съобщил за човек, паднал на тротоара. Пристигналите на място полицейски и медицински екипи констатирали смъртта на 63-годишния мъж.

Като предполагаем извършител е задържан 48-годишен мъж след проведени оперативно-издирвателни действия. Установена е и съпричастността към случая на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. И тримата са задържани за срок до 24 часа.

Разследването продължава в рамките на образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс.