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Маскирани мъже нападнаха жена късно вечерта в Павликени

Маскирани мъже нападнаха жена късно вечерта в Павликени
БТА

Сигналът е подаден от Спешна помощ, след като пострадалата е потърсила медицинска помощ

Четирима маскирани мъже са нанесли побой на жена в Павликени. Случаят се разследва от местното полицейско управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитирани от БТА.

Нападението е извършено в събота, 10 октомври, около 23:30 часа. По първоначална информация жената е получила леки телесни повреди.

За случая полицията е уведомена на следващия ден, 11 октомври, по обяд, след като от Спешна помощ в Павликени е подаден сигнал за пациентка с наранявания вследствие на побой.

След предприетите действия служителите на реда са установили, че в нападението са участвали четирима мъже, чиито лица са били прикрити с маски.

Към момента не се съобщават подробности за самоличността на извършителите, причините за нападението или обстоятелствата, при които е извършено.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

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