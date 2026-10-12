Миризми и прах тревожат Велико Търново: "Кроношпан" с обещание за нови филтри

Жители на Велико Търново продължават да подават сигнали за неприятни миризми и прах във въздуха в района на промишлената зона на града. Според част от гражданите проблемът е свързан с дейността на дървопреработвателния завод „Кроношпан“, докато от предприятието уверяват, че производството отговаря на действащите екологични изисквания.

Един от жителите на града, който живее в района на улица "Поп Харитон", разказва, че се притеснява за въздуха, който дишат децата му. Пред bTV той споделя, че през деня забелязва облак от прах над производствената инсталация, който според наблюденията му се разнася при вятър.

"Като гражданин на Велико Търново и като баща на две деца съм силно обезпокоен от качеството на въздуха, който всекидневно всички ние дишаме", заявява мъжът.

По думите му сутрин върху предното стъкло на автомобила му се натрупват фини частици, за които предполага, че произхождат от предприятието. Произходът на праха обаче не е установен чрез представените наблюдения, нито те доказват превишаване на допустимите норми за замърсяване.

От "Кроношпан" отхвърлят твърденията, че работят в нарушение на екологичните изисквания.

Представителят на дружеството Божил Райнов обяснява, че заводът използва пречиствателни съоръжения, съобразени с европейските стандарти и най-добрите налични техники в сектора.

Според него дробилната станция е разположена в затворено помещение, оборудвано с филтри и допълнителни системи за пречистване.

От компанията посочват, че измерванията на фини прахови частици и формалдехид в квартал "Чолаковци" показват стойности под допустимите граници. Това са данни, представени от самото дружество.

Въпреки уверенията на предприятието недоволството на част от жителите продължава. В отговор „Кроношпан“ обявява инвестиционна програма за допълнително ограничаване на емисиите.

Предвижда се към аспирационните системи на двете производствени преси да бъдат монтирани биокаталитични филтри. По информация на компанията изграждането им е завършено на около 85%, а очакваният срок за приключване е ноември.

Новите съоръжения трябва да ограничат отделянето на фини прахови частици и вещества, които се образуват при обработката на дървесината.

Предвиждат се и допълнителни подобрения, включително монтиране на топлообменник, който трябва да бъде готов през май, както и дейности по съществуващите електрофилтри. Сред поставените цели е намаляването на видимата пара, отделяна след сушилните.

Междувременно Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново е извършвала многократни проверки на предприятието през последните месеци, като са налагани и санкции.

През септември в екоинспекцията отново са постъпили граждански сигнали, а подробната информация за тях предстои да бъде публикувана.

Резултатите от контролните проверки и измерванията на качеството на въздуха ще бъдат от съществено значение за установяване на причините за оплакванията и за оценка на ефективността на предприетите от предприятието мерки.

Засега остава разминаването между наблюденията на част от жителите, които продължават да съобщават за прах и неприятни миризми, и позицията на компанията, че производствената ѝ дейност отговаря на екологичните изисквания.