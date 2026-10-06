Йотова отменя посещение във Велико Търново заради поразените от дронове кораби в Черно море

Президентът Илияна Йотова променя програмата си заради инцидента с два кораба, поразени от дронове в българската икономическа зона на Черно море.

От прессекретариата на държавния глава съобщиха, че се отменя посещението на Йотова във Велико Търново, където в 11:00 часа днес тя трябваше да присъства на представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица.

Промяната в програмата на президента идва на фона на предприетите действия от страна на правителството след инцидента.

Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразяването на двата кораба в българската икономическа зона в Черно море. Това съобщиха от правителствената информационна пресслужба.

На срещата институциите ще обсъдят ситуацията след инцидента с плавателните съдове, поразени от дронове в зоната на България.