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Йотова-Вълчев или Гюров-Кандев: аргументите на двата щаба

Йотова-Вълчев или Гюров-Кандев: аргументите на двата щаба
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Коментирани бяха и очакванията за изборния резултат

Изненада на президентските избори винаги е възможна, а последната дума ще имат избирателите на 25 октомври“. Това заяви Радослав Бимбалов от Инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев.

Бимбалов и Красимир Каракачанов, член на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, коментираха пред НОВА предстоящия президентски вот, разликите между кандидатите и очакванията за изборния резултат.

Каракачанов се позова на последните социологически проучвания, според които кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев има преднина. Той обаче подчерта, че това не означава, че изборите са решени.

Според Бимбалов вотът е избор между различни политически посоки. Той определи едната като „зависимост и връщане към ретроградното минало“, а другата – като път напред.

Каракачанов определи това определение като политическо клише и заяви, че избирателите трябва да се ориентират към личностите и техния опит.

Това ретроградно минало ми изглежда малко като клише. Според мен това, което трябва да избират българите, е този от кандидатите, който е по-подготвен да бъде държавен глава“, заяви той.

В разговора двамата влязоха в спор и за политическото минало на част от хората, подкрепящи кандидатурата на Илияна Йотова.

Бимбалов постави въпроса за участието в инициативния комитет на личности, които според него са свързани с политическите процеси от времето на „Виденовата зима“. Каракачанов отговори, че самата Илияна Йотова по това време е била журналист и не е имала отношение към събитията.

Според Каракачанов президентските избори са мажоритарен вот и на тях избирателите избират конкретни личности, а не партии.

Ние не избираме ПП-ДБ или БСП, а избираме мажоритарно – избираме между човек с опит, и то на европейската сцена, и човек, който случайно попадна в политиката“, заяви той.

Сред обсъжданите теми беше и случаят с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“.

Каракачанов заяви, че решението за помилването е било взето след становища на седем лекари, според които е имало здравословни основания за него. След повторното задържане на Атанасов заради наркотици според Каракачанов трябва да бъде извършена проверка на случая.

Бимбалов свърза казуса с други криминални случаи, които според него поставят въпроси за работата на институциите. Той посочи случая с предполагаемия убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, казуса с Огнян Атанасов и този с Юлиян Янков-Картофа.

 

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